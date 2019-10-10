Пресмарафон Зеленського на певний час перервала група людей, яка влаштувала скандування гасел про афери в програмі "Доступне житло"

Як передає Цензор.НЕТ, посеред спілкування з групою журналістів кілька активістів, які були на першому поверсі, почали скандувати "Державна афера "Доступне житло", допоможіть!"

Президент намагався продовжити відповідати на поставлене запитання, однак натовп не замовкав. "Ми вас почули. Сім разів", - звернувся до людей Зеленський.

Після цього він перервав пресконференцію, встав зі свого місця і запитав, чи є в активістів документи, а також поцікавився, чи зверталися вони до мера міста.

Одна з мітингувальників розповіла, що проблема "не вирішується з 2010 року", а з рахунків зникли 43 мільйони.

Розповідь жінки перервав невідомий чоловік, який почав кричати до Зеленського: "Пане президенте! Я вам за дві хвилини розповім, як вирішити всі проблеми в цій країні, тільки пустіть!"

Зеленський зі свого боку повідомив, що мітингувальники можуть передати документи і детально розповісти про проблему заступнику голови Офісу президента Кирилові Тимошенку.

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