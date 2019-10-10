"Просто я не знаю, на якій стадії ця справа", - Зеленський про роль Кучми у справі про вбивство Гонгадзе

Про це український лідер заявив журналістам під час пресмарафону, відповідаючи на запитання журналіста Цензор.НЕТ Євгена Кузьменка.

Подаємо текст розмови президента з кореспондентом дослівно.

Кузьменко: "Пане президенте, скільки я пишу про політику - завжди кожен президент, починаючи з Кучми, обіцяв знайти замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе і покарати їх. Але кожен новий президент знаходив спільну мову з паном Кучмою, з паном Пінчуком, і ця кругова порука тягнулася багато років. Що ми бачимо зараз? Пан Пукач, досить імовірно, в листопаді цього року за касаційною скаргою може вийти на свободу".

Зеленський: "Ви впевнені?"

Кузьменко: "Може вийти, може. Це не впевненість, це достовірність".

Зеленський: "Я маю на увазі, ви цю інформацію десь отримали. Може, ви скажете, де мені її отримати?"

Кузьменко: "Це побоювання багатьох журналістів, моїх колег".

Зеленський: "Ок".

Кузьменко: "Далі. Ви спілкуєтеся з паном Пінчуком. І кажуть, скажімо так, що у вашій фракції теж є його люди. І Леонід Кучма від вашого імені підписує документи в Мінську. Пане президенте, ви хотіли нових облич, нових справ. Скажіть, будь ласка, ви збираєтеся покласти край цій справі, знайти замовників, щоб був справедливий вирок?"

Зеленський: "Пан Кучма в цій справі... Мені дуже складно вам відповісти. Ви говорите, що я охоче спілкуюся з паном Пінчуком. Я не знаю, я просто спілкуюся. Я з людьми спілкуюся просто загалом. Я не розумію характеристику, що таке "охоче"..."

Кузьменко: "Це люди, щодо яких вже багато років існують підозри у справі Гонгадзе. Почитайте просто томи судових справ і томи розслідувань журналістів".

Зеленський: "Тобто, скажіть, у цій справі з паном Гонгадзе, фігурує там пан Пінчук?"

Кузьменко: "Пан Пінчук там не фігурує, але він є зятем..." (другого президента України Леоніда Кучми, якого журналісти-розслідувачі називають імовірним замовником вбивства Георгія Гонгадзе. - Ред.).

Зеленський: "Для мене досить. Я з вами згоден. Я спілкуюся з паном Пінчуком, ви знаєте, з яких питань. Вони відкриті. Більше мені нема про що спілкуватися. Це була історія, там, з квартирами, і так далі. І все. Я з вами згоден, що треба поставити крапку у справі пана Гонгадзе. Я готовий допомагати. Я не можу вам сказати, як всі вам говорили, що так, ми це зробимо. Я просто не знаю, зараз ... просто я не знаю, на якій стадії ця справа".

Кузьменко: "Таке враження, що ви над цим навіть не міркували. А це - питання, яке просто стає визначальним для багатьох президентів".

Зеленський: "Дивіться, я вам відповідаю відверто. Я не займаюся всіма кримінальними справами - так і є. Я з повагою ставлюся до пана Гонгадзе і до пам'яті, пов'язаної з цим українським журналістом. Ви мені поставили запитання. Я обов'язково зверну на це увагу. Для мене пріоритетніше сьогодні питання припинення війни. І, вибачте, якщо я вас цим образив, але я кажу завжди правду. Ми розглядатимемо питання мертвих. І це правда. Це правда, на жаль. І я повинен допомагати цьому - ок, я готовий. але ви мене маєте розуміти. Так, але я думаю спочатку про живих у своїх кроках. Я вам про це відверто кажу. Справа Шеремета, справа Гонгадзе, справа Гандзюк - для мене це складні, серйозні справи, але на одному рівні. Я не знав особисто цих людей, усіх трьох. Ось про що я хочу сказати. Тому для мене немає пріоритету, коли ми говоримо про Шеремета, або про Гандзюк Катерину, або про пана Гонгадзе. Але якщо мене питають про пана Шеремета, я відверто сказав, що я там бачу кінець. Тут я не бачив. І я готовий це питання порушувати. Я вам сказав чесно. Взагалі вбивство журналістів і громадських діячів - це трагедія для країни. І якщо ці кримінальні справи не закінчуються, і не засуджено вбивць, це погано загалом для іміджу нашої країни. І, як ви правильно зазначили, тим більше, коли ця справа тягнеться 20 років. Це взагалі ганьба".