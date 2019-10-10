Найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі ВМС України, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим Реалії.

За його словами, між Росією і Україною "є взаємодія" і процес повернення кораблів уже "на фінальному етапі".

"Ми зараз на фінальному етапі передачі цих кораблів. Їх буде повернуто найближчим часом. Технічні питання обговорюються якраз військово-морським командуванням. Наше завдання, як Міністерства закордонних справ, дати можливість завершити процес", - зазначив Пристайко.

Він додав, що Україна вже повідомила російській стороні після завершення певних етапів переговорів, що "ми готові - назвіть точку координат, де ці кораблі стоятимуть, і час, коли ми можемо забрати свої кораблі".

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"Ми хочемо подивитися, в якому стані ці кораблі будуть нам передані, чи залишилися на них, наприклад, сліди від пострілів, які були зроблені по наших кораблях. Щось мені підказує, що їх там не буде на цей момент, коли ми їх заберемо. Але цей процес відбудеться найближчим часом", - сказав Пристайко.

Крім того, міністр закордонних справ підкреслив, що Україна не визнає виконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо негайного звільнення українських моряків і кораблів.

"Ми так само не визнаємо виконання російською стороною повернення моряків, воно не відбулося на вимогу суду. Їх мали повернути давним-давно без всякої видачі нами бажаних російською стороною осіб. Але, на жаль, так сталося, ми не могли чекати, поки наші люди сидітимуть по російських тюрмах і чекатимуть, що Росія виконає рішення Міжнародного трибуналу", - сказав Пристайко.

Міністр припустив, що прийняття остаточного рішення Міжнародного трибуналу з морського права про порушення Росією імунітетів трьох українських військових кораблів і 24 членів їхніх екіпажів може затягнутися на роки.

"Коли буде остаточне рішення - я взагалі думаю, що це питання багатьох років. Неприємно, але така природа цих міжнародних судів. Іншого, на жаль, нічого кращого не придумано", - зазначив він.