Нам шкода, але ми розуміємо, що президент України стояв перед дуже непростою дилемою, - глава МЗС Нідерландів Блок про обмін Цемаха

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

"Нам шкода, але ми розуміємо, що президент України й уряд стояли перед дуже непростою дилемою", - сказав Блок після зустрічі з главою Міністерства закордонних справ України Вадимом Пристайком 10 жовтня в Києві.

За словами Блока, він пояснював цю ситуацію парламенту Нідерландів.

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"Ми мали тісний контакт перед обміном... Державний прокурор Нідерландів мав можливість допитати Цемаха, і ми дуже цінуємо це", - заявив Блок.

Глава МЗС Нідерландів також додав, що цінує конструктивну роль України в рамках Спільної слідчої групи, що розслідує справу про катастрофу MH17.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.