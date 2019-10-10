Окружний адмінсуд Києва відклав засідання за позовом про ліквідацію УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Під час засідання сторони сперечалися стосовно того, хто має представляти УПЦ КП як позивача в суді.

"Без належних повноважень представник Філарета намагається подати позов від імені релігійної організації (УПЦ КП - LB.ua), яку він вже не представляє. Цю організацію представляє інша особа, з певного числа інформація про це внесена до реєстру (в реєстрі йдеться, що УПЦ КП перебуває в ліквідаційній процедурі, керівник ліквідаційної комісії Олег Яременко - LB.ua). Якщо хтось вважає, що його право порушене (унаслідок початку процедури ліквідації УПЦ КП - LB.ua), то повинен подати позов від свого імені, а не від імені УПЦ КП, водночас обґрунтувавши порушення свого права", - сказав під час засідання адвокат голови ліквідаційної комісії Мар'ян Мартинюк.

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Представниця Філарета Неоніла Ткаченко заявила, що рішення про ліквідацію УПЦ КП повинен був підписувати Філарет, а він цього не робив. Водночас, представники ліквідатора наполягали на тому, що це питання стосується розгляду справи по суті, а цей етап наразі не настав.

Суддя попросила сторони написати свої пояснення і передати суду.

У травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

У Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська православна церква Київського патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

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Патріарх Філарет звернувся до Міністерства юстиції і президента України Володимира Зеленського з проханням продовжити реєстрацію і захистити права віруючих УПЦ КП.

27 серпня Окружний адміністративний суд Києва розпочав засідання за позовом Української православної церкви Київського патріархату до Міністерства культури про скасування наказу про їх ліквідацію, проте був змушений перенести слухання на 11 вересня через порушення правопорядку.

11 вересня ОАСК визнав протиправним наказ Міністерства культури, яким скасовано дію статутів Української православної церкви Київського патріархату та Київської патріархії.

Юридична служба Київської митрополії Православної церкви України на сайті ПЦУ опублікувала роз'яснення щодо постанови. Зокрема, в роз'ясненні йшлося про те, що "ні суб'єкти, ні дії цих суб'єктів, які зазначеною постановою їм заборонено здійснювати, не є ні предметом судового розгляду, ні навіть наслідком цього предмета.