Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський

Про це під час пресмарафону заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зменшимо кількість людей, які витрачають свої останні гроші. Це в основному прості люди. Перший етап - казино в п'ятизіркових готелях, де на конкурсах дуже дорого продаватиметься ліцензія", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що готелі, в яких розташуються казино, повинні мати 200 номерів (у Києві) і 150 номерів (у регіонах країни).

"У нас на ринку є п'ятизіркові готелі, але вони дуже маленькі. Поки немає можливостей зробити казино. Нам потрібен тест, як люди боротимуться за ці ліцензії. Ми хочемо, щоб будували готелі", - пояснив президент.

Він зазначив, що сьогодні люди залишають свої останні гроші в нелегальних гральних закладах. "Ми хочемо прибрати з вулиць всю" ігрову історію", - підкреслив Зеленський.

Кошти від грального бізнесу, за словами президента, направлятимуться на потреби освіти, медицини та спорту. "Наприклад, нам потрібно цього року будувати в школах спортивні майданчики і басейни. Давайте всі ці гроші за ліцензію на гральний бізнес віддамо на спорт", - сказав Зеленський.

Читайте також: Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу за жодних умов, - "Рейтинг"