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11.10.19 08:26

Хотів би поставити крапку в розслідуванні справ Майдану та Іловайська, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хоче поставити крапку в розслідуванні кримінальних справ, що стосуються злочинів на Майдані та Іловайської трагедії.

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За словами Зеленського, справи Майдану є одними з найскладніших, інформує Цензор.НЕТ.

"Як в цій справі поставити крапку, у мене немає зараз відповіді, тому що все, що я отримував від попередніх представників Генпрокуратури, і ті документи, які від них залишилися, там не було і немає прозорої відповіді", - підкреслив президент.

Він зазначив, що спілкувався з прокурором, який веде справи Майдану, - той розповів йому про велику кількість відкритих проваджень і заарештованих осіб.

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"А хто ж були замовники ... Розкажіть цю історію, це ж страшна історія, стільки людей загинуло. На це відповіді я не отримав, тому що мені сказали, що це буде тривати роками, і потрібно залучати сотні-тисячі фахівців. Я б дуже хотів поставити крапку в цій справі", - розповів Зеленський під час пресмарафону.

"Ще є така справа, дуже складне - Іловайськ, але це ми вже обговорювали з прокуратурою і будемо займатися цією справою. Думаю, там у нас будуть результати теж", - додав він.

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