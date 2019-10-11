Розведення військ уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі - це не план "А", - Яременко. ВIДЕО

Про це в ефірі "1 + 1" заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Якби ми могли досягнути завдання припинення вогню одночасно скрізь і назавжди – це було б прекрасно", – зауважив він. "Не можемо. Не виходить цього досягти. Тому це буде робитися поступово", – додав політик.

Яременко пояснив, що Україна сподівається на мир, однак не форсуватиме його досягнення шляхом зречення національних інтересів. "План відведення військ уздовж всієї лінії фронту є. Але це не план "А". Це не початок плану. Це ближче до кінця", – запевнив депутат.

За його словами, спершу мають відбутися інші кроки, зокрема обмін полоненими і точкові розведення військ. "Ви бачите, наскільки складно це йде, і ви бачите, що Україна не поступається ні в чому", – наголосив Яременко і застеріг від інформаційних вкидань, які покликані збурювати суспільство.

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Політик нагадав, що Україна перебуває в стані війни, і він, як патріот, також хоче перемоги, однак слід зважати на реальні фактори. "При всьому бажанні вирішити так, як ми хочемо, немає сили. Немає сили – не махай руками", – підсумував народний обранець.