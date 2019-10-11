Один український воїн загинув у районі проведення ОС. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 20 обстрілів:
дев'ять разів неподалік Водяного – з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї;
поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм;
чотири рази поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Павлополя та неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї;
поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів:
неподалік Кримського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Хутора Вільного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Шумів – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
неподалік Катеринівки – зі стрілецької зброї.
"За минулу добу під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив обстріли:
неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї.
"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - додали в прес-центрі ОС.