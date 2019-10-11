"Ви не зробили жодного зауваження на захист Йованович", - сенатори США зажадали від Помпео пояснити відсторонення посла в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви не зробили жодного зауваження на захист посла Йованович і не сповістили про її більш, ніж тридцятирічну службу американському народу. Згідно з останніми повідомленнями, ви навіть підтримали її дострокове відсторонення - що, за відсутності будь-якого логічного пояснення, схоже, пов'язано зі спробою президента використовувати політику США в Україні для переслідування своїх власних політичних інтересів", - йдеться в листі сенаторів.

У своєму посланні законодавці попросили Помпео "не перешкоджати її свідченням у Палаті представників і захистити її від подальшої політичної відплати".

Конгресмени також поставили держсекретареві низку питань, щоб отримати більше ясності щодо відкликання Йованович з її посади в Києві.

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Крім того, сенатори обвинуватили главу держдепартаменту в тому, що він відмовився публічно підтримувати персонал свого відомства на тлі триваючих атак Трампа на неназваного інформатора, чия скарга на його липневий дзвінок з президентом України призвела до того, що Палата представників США почала процес імпічменту.

"Як глава глобальної дипломатичної сили нашої країни, ваша відмова встати на захист кар'єрних працівників і підтримати інформаторів викликає тривогу. На вас покладено обов'язок не продовжувати руйнівні і необґрунтовані нападки президента, а направити простий сигнал усім, хто працює в Державному департаменті - ви їх підтримуєте", - написали законодавці.

Раніше Wall Street Journal повідомляв, що президент США Дональд Трамп відкликав колишнього посла США в Україні Мері Йованович на тлі скарг цієї весни його прихильників, зокрема, особистого адвоката Руді Джуліані.

Зазначається, що, хоча від'їзд Йованович в травні з України держдеп США підніс як "запланований", проте її перебування на посту посла було на три місяці коротше за звичайний трирічний термін.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Хантера Байдена - сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб в середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи можна оголосити імпічмент Трампу.

Серед інших в Конгрес для надання пояснень викликали Йованович.