Велика Британія депортовуватиме громадян ЄС після Brexit, якщо вони вчасно не подадуть заяви, - глава МВС Льюїс

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише BBC.

"Велика Британія депортуватиме громадян ЄС після Brexit, якщо вони вчасно не подадуть заяви на право залишитися в країні", - заявив міністр внутрішніх справ країни Брендон Льюїс.

Як зазначається, МВС повідомило, що 1,8 мільйона осіб подали заявки на право залишитися в країні принаймні до грудня 2020 року.

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У разі неврегульованого Brexit громадяни ЄС, які мешкають у Великій Британії, мусять подати заяви на продовження перебування в країні до кінця 2020 року - або до кінця червня 2021-го, якщо угоди з ЄС буде досягнуто.

За оцінками міграційної служби, у Британії живуть 3,3 мільйона іноземців з ЄС, без урахування громадян Ірландії, які вже мають право на статус постійного мешканця.

Як повідомлялося, британський прем’єр Борис Джонсон збирається зі своїм ірландським колегою Лео Варадкаром обговорити проблему виходу із ситуації, що склалася навколо статусу кордону між двома країнами.

Глава британського уряду має намір вивести країну з ЄС 31 жовтня цього року — навіть якщо не вдасться досягти угоди.