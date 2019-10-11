Україна і Литва обговорили організацію Міжнародної конференції з реформ у Вільнюсі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба місії України в Європейському Союзі.

"10 жовтня представник України при ЄС Микола Точицький провів зустріч з послом з особливих доручень МЗС Литви Річардом Дягутісом, який займається підготовкою Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яку планується провести у Вільнюсі в 2020 році", - повідомили у пресслужбі.

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Дягутіс підкреслив пріоритетність проведення Конференції, яка розглядається в Вільнюсі як частина загальної стратегії підтримки процесу реформ в Україні.

Зі свого боку, Точицький подякував Дягутісу за послідовну підтримку Литвою України як на двосторонньому рівні, так і в рамках ЄС, перш за все, в контексті протистояння російській агресії та впровадження системних реформ в державі.