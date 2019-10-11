Зеленський про авіасполучення з РФ: "Це дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у ході прессмарафону з журналістами в четвер у Києві.

"Це дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають. Через це банкрутують наші авіакомпанії. Дотаційними є, в принципі, авіарейси. І я можу чесно сказати, що ми можемо націоналізувати нашу велику компанію, і всі власники будуть тільки щасливі, щоб не платити за боргами. Але ми поки такого щастя їм не надамо", - сказав він.

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Зеленський зауважив, що такий стан речей Україні невигідний, але "наші люди повинні цього хотіти".

"Щоб робити такі кроки, потрібно зустрічатися, припиняти війну. Є один з важливих пріоритетів - просто припинити хоча б убивати, стріляти. На жаль, цього поки не відбулося", - зазначив він.

Нагадаємо, 3 квітня 2019 року Кабінет міністрів України ввів заборону на нерегулярні польоти в Росію. Це сталося після того, як народний депутат Юрій Бойко і політик, кум Путіна Віктор Медведчук злітали в Москву і провели там "переговори" з газових питань.