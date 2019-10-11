Хочу, щоб люди в Білорусі не були в інформаційному вакуумі, - Зеленський розповів, що домовився з Лукашенком про трансляцію українських телеканалів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24", про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону.

"Хочу, щоби люди в Білорусі не мали інформаційного вакууму щодо подій в Україні. Я розумію, трансляція яких російських каналів іде в Білорусі. Я дуже хочу, щоби там з’явилися українські канали", – сказав Зеленський.

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Окрім того, Олександр Лукашенко погодився на трансляцію декількох, а не одного каналу. Президент Білорусі не проти, щоби це був не тільки розважальний продукт, а й політичний.

Які канали конкретно це будуть, Зеленський наразі не знає.

Нагадаємо, нещодавно відбулася перша зустріч Володимира Зеленського та білоруського лідера Олександра Лукашенка в ході другого Форуму регіонів України та Білорусі в Житомирі. Політики обговорили безліч питань, зокрема, мир на Донбасі.

Білоруський лідер упевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на сході України. Він зазначив, що наполегливі дії Володимира Зеленського для завершення війни "матимуть успіх".