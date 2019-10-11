З усіма потрібно намагатися знаходити потрібний контакт без втрати себе, - Зеленський про МВФ

"Я не думаю, що МВФ має ставити нам якісь інші умови, крім економічних. Так відбувається? Не зовсім. Я вважаю, що потрібно з усіма намагатися знаходити потрібний контакт, дружній контакт, вигідний, не втрачаючи себе", - сказав він у ході пресмарафону з журналістами в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Але в будь-який момент ви знаєте, що можна зробити. Тільки встати і стукнути кулаком по столу - з цього діалог не починається, так його можна закінчити", - додав він.

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Зеленський зазначив, що МВФ "це більше про гроші", а він - "більше про емоції", і вважає, що діалог потрібно починати саме з другого.