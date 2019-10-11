Я впевнений, що цього немає, - Зеленський заперечує вплив на нього Коломойського або Пінчука

"Я не відчуваю зовсім впливу на мене з цих двох сторін. Може, я ще не розбираюся, якихось речей не бачу. Може, це вплив - це не просто розмови і якісь дзвінки, може, це якісь кроки і якісь люди, які з'являються поруч зі мною, але я точно цього не відчуваю. Я переконаний, що цього немає", - сказав він під час пресмарафону в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я допускаю, що може якісь кроки є, які я не бачу, але я точно побачу - це питання часу. Ніхто на мене не буде впливати", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що його відносини з цими людьми будуть вибудовуватися тільки на тому, щоб були "нормальні, рівні правила", щоб вони жили за законом і вкладали наявні у них гроші в Україну.

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"Це все, що я можу точно гарантувати. Бути якоюсь лялькою і маріонеткою? Мені це зовсім нецікаво: в чому сенс, в чому кайф? Навіщо мені це робити?", - підсумував Зеленський.