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11.10.19 09:09

"Між США і Росією можуть бути будь-які угоди, але хотів би вірити, що вони не стосуються України", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вірить, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова піти на якусь домовленість з керівництвом РФ щодо України за її спиною.

"Між США і Росією можуть бути будь-які угоди, але хотів би вірити, що вони не стосуються України", - Зеленський

"Між США і Росією можуть бути будь-які угоди, але хотів би вірити, що вони не стосуються України", - сказав він під час пресмарафону з журналістами в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що в сучасному світі про таку "операцію" рано чи пізно все одно стане відомо.

Президент України заявив, що вірить запевненням Трампа в підтримці України.

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"Але це життя. І може бути все не так, як ми собі уявляємо. Це буде тоді поганий сигнал. Якщо є якась домовленість про Україну між США і Росією без участі України, і ми дізнаємося про це, то це буде поганий сигнал не тільки для нас і для США", - зазначив він.

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