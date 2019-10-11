Упевнений, що зможу домовитися з олігархами про невтручання в редакційну політику телеканалів, - Зеленський

"Я впевнений, що я з ними зможу домовитися (про невтручання в редакційну політику. - Ред.), якщо мене не будуть штовхати з усіх боків ті, заради кого я планую про це домовлятися", - сказав Зеленський під час пресмарафону в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На думку Зеленського, деолігархізація медіа має привести до того, що всі власники телебачення, засобів масової інформації та інтернет-платформ ("якщо ці платформи мають дуже великий вплив") мають бути бізнесменами, а не політиками.

"Тобто міноритарними власниками мають бути. У них може бути портфель в 90%, в 98%, але вони не мають впливати на політику тієї чи іншої платформи, телебачення, ЗМІ. Це управляється тільки законом. Цей закон ми маємо розробити", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочу, щоб люди в Білорусі не були в інформаційному вакуумі, - Зеленський розповів, що домовився з Лукашенком про трансляцію українських телеканалів

Він зазначив, що підготовкою нового законодавчого акта має зайнятися Міністерство культури, молоді і спорту, а за його дотриманням у майбутньому стежитиме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

"Бородянський (міністр культури, молоді та спорту Олександр Бородянський. - Ред.) з Нацрадою (з телерадіомовлення. - Ред.), можна з президентом, мають створити цей законопроєкт, потім показати його Верховній Раді, далі зустрітися з усіма олігархами - як би нам не хотілося, але вони є власниками. Сісти і сказати: дивіться, впливати на політику в Україні більше не можна", - підкреслив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що в Україні всі телеканали, які мають суттєве покриття, так чи інакше належать відомим бізнесменам.