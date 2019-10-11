Оновлений земельний законопроєкт вводить заборону купівлі землі бенефіціарами-іноземцями до 2024 року, - нардеп від СН Костюк

"Прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар - іноземець. До 1 січня 2024 року. Також зменшили відсоток: не 15%, а 8% в межах області, а також обмеження в громадах - 35%. Це основне", - повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" народний депутат фракції "Слуга народу", один з авторів законопроєкту, Дмитро Костюк, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив один з авторів, у ньому були враховані зауваження, висловлені напередодні на зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками аграрної галузі.

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"Зміни торкнулися, зокрема, питання можливої покупки землі нерезидентами, проте деталі будуть на зустрічі в Раді в п'ятницю (11 жовтня, – ред.)", - сказав співрозмовник агентства.

Напередодні в релізі на сайті президента про підсумки зустрічі повідомлялося, що її учасники висловилися за поетапне введення ринку землі, коли на першому етапі право придбати землю надаватиметься виключно українцям, а іноземці отримають таку можливість тільки на останньому етапі реформи. У первісному законопроєкті нерезиденти (за винятком країни-агресора) могли купувати українську землю на рівних з резидентами тільки за єдиної умови - створивши компанію-резидента.

Зеленський у четвер під час пресмарафону також підтримав ідею, що якийсь час землю треба продавати тільки українцям.