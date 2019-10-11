Нам просто необхідно змінити суддів, інакше в нас вироків нормальних не буде, - Зеленський про судову реформу

Відповідаючи на запитання журналістів у рамках пресмарафону в четвер у Києві про реформування судової системи, він висловив сподівання, що законопроєкт найближчим часом розглядатиметься в Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає довіри до суддів ... вони були другими, після депутатів Верховної Ради, з яких ми знімали недоторканність. Коли ми говоримо про довіру до суддів, подивіться на пана Микитася ... прокурори просили заставу в 300 млн грн, відпустили його за 5 млн. Тобто в цілому нам просто необхідно змінити суддів. Не всіх, там будуть конкурси, хтось пройде, хтось ні. Але має зайти молода кров, інакше в цьому вигляді в нас вироків нормальних не буде...", - сказав Зеленський.

Варто зазначити, що рішення щодо Микитася ухвалював Антикорупційний суд, який був сформований на жорсткій конкурсній основі і запустився у вересні.

Водночас президент України Володимир Зеленський заперечує політичне підґрунтя в справах екснардепів - ексвласника ТОВ "Укрбуд девелопмент" (Київ) Максима Микитася і бізнесмена Костянтина Жеваго.

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"Колишніх кого? Пана Жеваго? Шість підприємств, він власник, а не колишній власник. Там справи через банк, через виведення грошей. Що таке колишній?" - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів під час пресмарафону в Києві в четвер.

"Далі, пан Микитась. Хто такий колишній пан Микитась? Ми знаємо, що дуже багато проблем, кримінальних справ пов'язані з цією людиною. Що? Не треба було? Не треба було підозр? Не потрібно розглядати в суді?" - продовжив президент.

Як повідомлялося, 9 жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру колишньому народному депутату України Костянтину Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та кредит" на суму 2,5 млрд грн.

За словами директора бюро Романа Труби, ДБР готує його оголошення в міждержавний розшук.

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 жовтня повідомили колишньому нардепу Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 млн грн. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.