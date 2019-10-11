Міністра енергетики США Перрі зобов'язали надати документи в межах справи щодо імпічменту Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у спільному листі голів комітетів з розвідки Адама Шиффа, міжнародних справ Еліота Енгеля і нагляду Елайджа Каммінгс, які ведуть розслідування Палати представників, опублікованому на сайті комітету палати представників.

"Останнім часом у публічних повідомленнях виникають питання про роль, яку ви, можливо, зіграли в передачі або посиленні рішучого послання Президента США до Президента України", — зазначається у зверненні.

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"Ці повідомлення також викликали серйозні питання щодо ваших зусиль натиснути на українських чиновників, щоб змінити структуру управління в українській державній енергетичній компанії (НАК Нафтогаз України, — ред.) на користь осіб, пов’язаних зі спробами Руді Джуліані втягнути українських чиновників у наші вибори 2020 року", - наголошується у листі.

Демократів також цікавить документальне підтвердження зусиль Перрі, спрямованих на те, щоб переконати Президента України замінити членів правління НАК "Нафтогаз".

Міністра енергетики США просять розповісти Конгресу про його роль в організації липневої телефонної розмови Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Крайній термін надання документів - 18 жовтня.

Інформація про повістку Перрі з’явилася через кілька годин після того, як демократи видали повістки двом бізнесменам та клієнтам Джуліані - Льву Парнасу і Ігорю Фруману, які були заарештовані в середу за звинуваченням в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

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Раніше демократи-глави трьох комітетів Палати представників США запросили у віцепрезидента Майка Пенса документи, що стосуються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також дзвінка американського лідера Дональда Трампа українському колезі.

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування відносно одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.

В результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.