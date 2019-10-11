Зупиніть "шкарпетизацію" Дня захисника України, це не 23 лютого, - В'ятрович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook заявив колишній глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.

"Зупиніть шкарпетизацію Дня захисників. 14 жовтня - день, коли вітають захисників України, минулого і сьогодення, чоловіків і жінок. Це не привід вітати хлопчиків/чоловіків, дарувати їм шкарпетки/парфуми/засоби для гоління за сам факт їхньої належності до чоловічої статті. 14.10≠23.02", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, День захисника України відзначається 14 жовтня.

Раніше 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни.

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