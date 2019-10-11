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11.10.19 10:00

До мене ніхто не звертався по які-небудь документи щодо імпічменту Трампа, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з американського боку до нього ніхто не звертався по які-небудь документи у зв'язку з можливою процедурою імпічменту президента США Дональда Трампа.

До мене ніхто не звертався по які-небудь документи щодо імпічменту Трампа, - Зеленський

"Я не отримував жодної інформації з приводу якихось документів. До мене ніхто не звертався. Мені здається, що це дуже дивно, щоб США зверталися до президента іншої країни надати якісь документи", - сказав він під час пресмарафону з журналістами в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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