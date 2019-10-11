Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У ході розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено злочинну групу в складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів.

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Схема була такою. Одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії, звозили на склади, що розташовуються на території Польщі, і вже звідти везли в Україну. Переміщували товар через кордон двома способами: або 20-тонні фури в'їжджали за підробленими документами, нібито порожніми, і на кожній з них учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів; або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями із залученням так званих "піджаків".

Ввезені таким чином одяг і взуття реалізовувалися за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має більше десяти магазинів у Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. Під час розрахунків зловмисники використовували також систему еквайрингу та інтернет-банкінгу. При цьому правопорушники користувалися нефіскальних касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

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Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар продавали через інтернет-магазини.

На підставі відповідних постанов суду проводиться 41 обшук у місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, в банківських установах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та м. Києві.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено необліковану готівку в еквіваленті 23 млн гривень (640 тисяч доларів США, 222 тисяч євро і 390 тисяч гривень), брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн гривень, чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних СГД, бланки з відбитками їх печаток та штампи СГД-нерезидентів.

Нині в цьому кримінальному провадженні тривають активні процесуальні дії.



