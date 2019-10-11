ПЦУ сьогодні - це 7 тис. парафій, 77 монастирів і 47 єпархій, - Епіфаній

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив предстоятель Православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко про те, що ми є, у цифрах станом на жовтень 2019 року: 7 000 парафій, 77 монастирів, 47 єпархій – це Православна Церква України сьогодні! Із 58 архієреїв, які несуть служіння в ПЦУ, – 46 правлячих, 8 вікарних, 4 титулярних. Також 3 архієреї перебуває на спокої", - йдеться в повідомленні.

Епіфаній зазначив, що ПЦУ - відкрита і сучасна Церква, яка об'єднує всю Україну: із заходу на схід, з півдня на північ.

"Великим Божим даром є те, що ми можемо спільно розділити радість святкувань та вагомих річниць українського православ’я, а також створювати нові сторінки історії вже незалежної помісної церковної родини разом!" - зазначив митрополит.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.