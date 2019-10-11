"Вважаю, що вони правильно зробили", - Зеленський про бойкот українською делегацією сесії ПАРЄ

Президент України Володимир Зеленський вважає правильним кроком бойкот українською делегацією засідань Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Я вважаю, що вони правильно зробили – таке моє ставлення. Але ми розуміємо, що Рада Європи – це майданчик, де обговорюються дуже важливі міжнародні відносини. Зараз, як я знаю, формується інший склад цієї делегації, а чи буде цей склад брати участь найближчим часом, я поки не можу сказати, ми ще будемо обговорювати це питання", – заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про затвердження нової делегації України в ПАРЄ ухвалюватимемо в листопаді, - Ясько

Нагадаємо, 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, яка дозволила делегації Росії повернутися в асамблею. 26 червня ПАРЄ 116 голосами (проти - 62, утрималися - 15) ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень. Українські депутати заявили, що на знак протесту залишають сесію асамблеї. 23 вересня українська делегація в ПАРЄ ухвалила заяву про відмову від участі в найближчій сесії. У вересні Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, однак вона заявила про відмову брати участь в осінній сесії на знак протесту. 30 вересня в Страсбурзі відкрилася сесія ПАРЄ. На ній неформально були присутні деякі члени української делегації.