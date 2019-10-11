Зараз не йдеться про легалізацію канабісу – Зеленський

Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Як ви ставитеся до декриміналізації каннабісу?" - запитала журналістка.
"Дивіться, зараз не йдеться про легалізацію канабісу. Але я знаю, що дуже багато людей хоче займатися цим бізнесом в Україні. Але ми можемо це розглядати тільки після того, як ми будемо знати, що ми дійсно говоримо про медичну марихуану... Тому коли будуть відповіді на всі ці питання, а це ж гострі питання, дуже гострі... Я не хочу, щоб нам завтра сказали, що ми дозволили всім займатися наркотиками. Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем. Мені здається так, що ті, хто хоче, потерплять", – сказав він.
За його словами, зараз це питання не у пріоритеті.
"Ми не виписали всі ризики, із цим пов'язані. Ми не знаємо, чи готове наше суспільство. Нас не треба порівнювати, там, наприклад, із Канадою, де це можна, й іншими країнами. Ми ще не готові, ми боремося зараз, навпаки, з наркотиками. Якщо у нас завтра не буде високого рівня наркоманів... Я вибачаюся, людей, які хворі цією проблемою, не хочу їх теж ображати. Якщо ми все це поборемо, якщо все буде чисто, тоді ми можемо повернутися до розгляду цієї справи", – заявив президент.