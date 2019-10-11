"Укрзалізниця" активно відходить від впливу Дубневичів та інших прізвищ, - Кравцов

Про це він розповів в інтерв'ю "БізнесЦензору".

"Дуже активно відходить (УЗ від впливу братів Дубневичів. - Ред.). Тут питання в тому, що приклад Дубневичів найяскравіший, про це знали всі. Але таких "Дубневичів" в УЗ немало", - зазначив він.

За словами Кравцова, процес "відходу від впливу прізвищ" займає певний час.

"На сьогодні ми намагаємося максимально відходити. Повторюся, це потребує певного часу, але це неминуче", - додав він.

Глава правління УЗ також зазначив про плани змінити стандарти, які були прописані під єдиного виробника.

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"Ми не можемо заборонити брати участь у тендерах компаніям, які можуть бути пов'язані з Дубневичами. Але умови мають і будуть конкурентними. І ми сподіваємося, що УЗ отримає зовсім інші умови за ціною", - сказав Кравцов.

Повний текст інтерв'ю з Євгеном Кравцовим читайте тут.