Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.10.19 11:41

Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. Ми хочемо міняти країну в турборежимі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що його не влаштовує регламент роботи Верховної Ради і його потрібно міняти.

Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. Ми хочемо міняти країну в турборежимі, - Зеленський

Про це він сказав в спілкуванні з журналістами під час пресмарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. І я не можу на це вплинути. Я не розумію, чому так довго треба говорити. Змінилося все. ІТ, інновації, ми швидші, ми не чекаємо зустрічі тиждень, ми телефонуємо, листи не пишемо - ми пишемо смс…", - сказав Зеленський.

Він додав, що регламент ВР треба змінювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регламент Верховної Ради не відповідає тим викликам, які стоять перед парламентом, - Разумков

"Дійсно такі ми прийшли люди – в турборежимі хочемо змінювати країну. Чесно, і через це, як я вже говорив, є реальні помилки. Помилки можна виправляти", - сказав Зеленський.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100