Радник Помпео Маккінлі подав у відставку через справу щодо України, - The Washington Post

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Washington Post.

Видання повідомляє, що Маккінлі йде у відставку через те, що розчарований недостатньою підтримкою з боку Помпео дипломатів, які були пов'язані зі справою про ймовірний тиск на владу України з боку США.

Маккінлі обіймав низку дипломатичних постів, зокрема він був послом в Афганістані, Колумбії і Перу, Маккінлі служив послом у Бразилії минулого року, коли Помпео найняв його радником.

Маккінлі був особливо стурбований відставкою посла США в Україні Марі Йованович після звинувачення з боку ЗМІ в її нелояльності уряду.

За словами Рудольфа Джуліані, Трамп попросив Помпео її звільнити.

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Раніше Wall Street Journal повідомляв, що президент США Дональд Трамп відкликав колишнього посла США в Україні Марі Йованович на тлі скарг цієї весни його прихильників, зокрема особистого адвоката Руді Джуліані.

Зазначається, що, хоча від'їзд Йованович у травні з України Держдеп США підніс як "запланований", проте її перебування на посту посла було на три місяці коротшим за звичайний трирічний термін.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Серед інших у Конгрес для надання пояснень викликали Йованович.