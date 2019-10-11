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11.10.19 12:01

Volkswagen Т4 зіткнувся з рейсовим автобусом на Чернігівщині: постраждали 10 осіб, - ОДА

У Чернігівській області в результаті лобового зіткнення автомобіля Volkswagen Т4 з маршрутним автобусом марки "І-VAN" травмовані 10 осіб.

Volkswagen Т4 зіткнувся з рейсовим автобусом на Чернігівщині: постраждали 10 осіб, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"У с. Ольшана Ічнянського району, по вул. Слов'янській на заокругленій ділянці дороги о 10 ч. 22 хв. 10 жовтня водій автомобіля Volkswagen Т4 не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з маршрутним автобусом марки "І-VAN" сполученням "Ічня -ПРИЛУКИ", в якому перебували 23 пасажири. у результаті події 10 пасажирів дістали травми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що п'ятеро постраждалих госпіталізовані до Ічнянської районної лікарні, ще п'ятеро направлені на амбулаторне лікування.

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