Марш на підтримку засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Марківа відбудеться в Києві 14 жовтня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу у фейсбуці.

"14 жовтня об 11:00 приходь на Михайлівську площу на марш за нашого захисника! Наша вимога – справедливий суд для Віталія Марківа, незаконно ув’язненого в Італії вже третій рік", - повідомили організатори.

12 липня 2019 року італійський суд засудив українського воїна до 24 років ув'язнення.

Віталій Марків, як зазначається, – член Самооборони Майдану під час Революції Гідності, заступник командира взводу 1-го батальйону оперативного призначення НГУ ім.Кульчицького,який брав участь у боях під Слов’янськом весною 2014 року. Наразі його безпідставно звинувачують у загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська (Донецька обл.)

"На День Захисника України ми вийдемо, щоб запитати у Міністерства закордонних справ України про стан "справи Марківа" та вимагати активізації процесу його звільнення, після чого пройдемо колоною до Поосольства Італії у Києві з вимогою справедливого суду для Віталія", - додали організатори.

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Також наголошується, що марш є неполітичним, тому учасників закликали використовувати тільки національну символіку.