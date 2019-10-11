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11.10.19 12:34

У базі даних залишаються 942 ДНК-профілі неідентифікованих загиблих на Донбасі, - МВС

Станом на кінець вересня в центральному обліку генетичних ознак людини міститься 942 ДНК-профілі неідентифікованих загиблих зі сходу України.

У базі даних залишаються 942 ДНК-профілі неідентифікованих загиблих на Донбасі, - МВС

Про це повідомляється у відповідь департаменту комунікації МВС на відповідний запит, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"…поміщено ДНК-профілі 942 невпізнаних трупів із зони проведення антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що загалом в Україні на обліку понад 1600 ДНК-профілів неідентифікованих загиблих.

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Зауважмо, що військові пошуковці намагаються ідентифікувати тіла загиблих у Донецькій і Луганській областях. Як розповідав координатор гуманітарного проєкту ЗСУ "Евакуація 200" підполковник Михайло Котелевський, з 2014 по 2018 роки рятувальникам вдалося вивезти із зони бойових дій на Донбасі 1,5 тисячі тіл та останків українських військових. Пошукові роботи проводяться спільними зусиллями, зокрема й представників громадянського сектору та Червоного Хреста.

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