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11.10.19 12:46

Дохід "Укроборонпрому" від експорту озброєнь становить лише $400 млн на рік, - Абромавичус

Щорічна виручка від експорту озброєнь державним концерном "Укроборонпром" становить $400 мільйонів.

Дохід "Укроборонпрому" від експорту озброєнь становить лише $400 млн на рік, - Абромавичус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо НВ повідомив генеральний директор компанії Айварас Абромавичус.

"Дві третини обороту "Укроборонпрому" - це продаж на експорт. Одна третина - поставка озброєння нашим збройним силам. На вільний ринок ми продаємо озброєння лише приблизно на $400 мільйонів на рік", - заявив він.

За словами Абромавичуса, Російська Федерація є ключовим конкурентом України на низці ринків.

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Нагадаємо, 30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром". До цього він обіймав посаду голови Наглядової ради компанії.

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