Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.10.19 12:44

Голів трьох сільрад на Київщині судитимуть за розкрадання 2,4 млн на ремонті доріг

Київською місцевою прокуратурою №1 спільно з поліцією і СБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання 2,4 млн гривень, виділених державою на ремонт доріг у Київській області.

Голів трьох сільрад на Київщині судитимуть за розкрадання 2,4 млн на ремонті доріг

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

Так, слідство встановило, що упродовж 2017-2018 років службові особи сіл Нові Петрівці, Новосілки та Хотянівка Вишгородського району Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комерсанти привласнили 2 млн грн під час поставки рентгенівської діагностичної системи на Черкащині, - СБУ

Роботи були проведені не в повному обсязі і неякісно, ​​а їхній обсяг не відповідає відомостям, зазначеним в документах. Збиток становив понад 2,4 млн гривень. Фігурантам вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження обвинувальні акти відносно причетних осіб буде направлено до суду для розгляду по суті.

Раніше главам Новопетрівської, Новосілківської і Хотянівської сільських рад було повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100