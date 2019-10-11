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11.10.19 12:52

Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що розвести війська на Донбасі президенту України Володимиру Зеленському заважають українські націоналісти.

Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін

Таку думку висловив у п'ятницю президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради глав держав СНД, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Домовилися про розведення сил, але ніяк чинний президент (України. - Ред.) не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки - ну не може. Під'їхали туди націоналістичні військові формування та публічно заявили: якщо армія піде з цих позицій, ми там станемо. Армія не йде", - зазначив Путін.

За його словами, найманці РФ вже ніби двічі або тричі давали сигнал про готовність до розведення сил - запускали сигнальні білі ракети, проте з української сторони відповіді не було. "Націоналісти прийшли туди і не дають армії піти", - ще раз підкреслив президент РФ.

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"Тут потрібен прояв політичної волі", - упевнений Путін.

"Тому підтримувати, вважаю, потрібно не конкретних людей, а проведену ними політику", - додав Путін.

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