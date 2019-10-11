Заходів, які вживаються для облаштування кордону з РФ, недостатньо, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

"Той (наявний. - Ред.) обсяг фінансування є недостатнім для інженерно-технічного облаштування кордону. На мій погляд, одного тільки протитранспортного рову, рокадних доріг і контрольно-слідової смуги недостатньо для надійної охорони держкордону з таким сусідом, як Росія. Ми повинні більший акцент робити на технічні засоби", - сказав він журналістам у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дейнеко також висловив переконання, що на цій ділянці держкордону варто активніше використовувати камери спостереження, сейсмодатчики тощо, і в цілому "мінімізувати людський фактор".

"Ми не повинні бути заручниками того, що прикордонник, можливо, навіть корумпований, не побачить того чи іншого порушника, який зайшов, можливо, заради контрабанди, а, можливо, це диверсійно-розвідувальна група. Ми маємо бути готові", - зазначив глава українських прикордонників.

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За його словами, на цей момент облаштування українсько-російської ділянки кордону виходить на завершальний етап у Харківській області.

"Роботи також ведуться в межах Чернігівської та Луганської областей. Але мені незрозуміло, чому ми пропустили Сумську, хоча вона доволі активна в питанні протиправних дій на держкордоні. Найближчим часом планую відрядження на ділянку Сумського прикордонного загону та зможу сам все подивитися", - розповів глава Держприкордонслужби.

Згідно з даними, наданими пресслужбою українського прикордонного відомства, з 2015 року на заходи з інженерно-технічного облаштування ділянки держкордону з Росією з державного бюджету України було виділено 1 млрд грн.