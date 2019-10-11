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11.10.19 13:29

Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського

Президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні 10 жовтня заявив, що слідство скоро надасть результати розслідування щодо колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олега Гладковського і його сина Ігоря (у минулому вони мали прізвище Свинарчук).

Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського

Журналіст запитав "Чи не перетворилися Свинарчуки, як ви їх називали, знову на Гладковських?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ні, не перетворилися. Цим питанням займаються правоохоронні органи. Незабаром ви це почуєте і побачите результат, наскільки я знаю і наскільки інформація, яка є в мене, реальна", - сказав президент.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня проєкт "Наші гроші" оприлюднив у межах чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанковими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь".

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