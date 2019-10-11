Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 17:00 10 жовтня 2019 року, тобто через тиждень після початку прийому заяв від прокурорів на проходження атестації і переведення на роботу в нові органи прокуратури, 5 640 прокурорів подали такі заяви, що становить майже 50% від загальної кількості прокурорів в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшу зацікавленість наразі виявили прокурори Луганської області і Військової прокуратури об’єднаних сил, до кадрових служб яких надійшли заяви від 98,8% і 91,3% прокурорів відповідно.

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Крім того, значна кількість прокурорів подали заяви до кадрових служб Військової прокуратури західного регіону України (86%), кадрових служб органів прокуратури Хмельницької (86%), Херсонської (83%) та Полтавської (80%) областей.

У відомстві нагадали, що відповідно до наказу Генеральної прокуратури України від 3 жовтня 2019 року № 221 "Про затвердження Порядку проходження прокурорами атестації", прийом заяв про намір пройти атестацію відкрито з 4 жовтня 2019 року і триватиме до 18:00 15 жовтня 2019 року.

Атестація прокурорів полягає в перевірці професійних компетенцій, загальних здібностей, а також відповідності вимогам професійної етики та доброчесності.