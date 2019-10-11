Людей можна один раз пробачити, - Зеленський про кнопкодавство нардепів від СН

"Ну я думаю, що людей можна один раз пробачити, тут нічого страшного немає", - зазначив президент під час пресмарафону 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське

Щодо депутатів "Слуги народу" Сергія Литвиненка і Олени Копанчук, яких зловили на кнопкодавстві, Зеленський сказав, що "вони дуже сильно вибачалися, плакали і сказали: це наша велика помилка, такого не буде".

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За словами президента, "Слуга народу" і зокрема віцеспікер Руслан Стефанчук готують законопроєкт про відповідальність за неперсональне голосування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутати Олена Копанчук (СН), Сергій Литвиненко (СН) та Олександр Ковальов (позафракційний) "кнопкодавили" в парламенті.