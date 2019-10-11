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11.10.19 13:58

До проведення виборів на Донбасі можемо йти десятки років, - заступник глави МЗС Боднар

Вибори в ОРДЛО відбудуться тільки тоді, коли будуть створені необхідні умови для проведення виборчого процесу, на що можуть знадобитися і десятки років.

До проведення виборів на Донбасі можемо йти десятки років, - заступник глави МЗС Боднар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Вибори під російськими військами відбутися не можуть. Зрозуміло? Повернення української влади і міжнародного контролю дозволить провести вибори. Тільки українська Центральна виборча комісія, тільки українські партії, тільки українські ЗМІ. Не російські, не ті, вигадані ними", - зазначив Бондар.

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За його словами, це означає, що до моменту виборів "ми можемо йти і десятки років. І це треба розуміти".

Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко стверджує, що у влади є плани дій на випадок, якщо в процесі реалізації передбачених формулою Штайнмаєра домовленостей щось піде не так.

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