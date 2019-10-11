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11.10.19 14:07

Кабмін працює над створенням єдиного реєстру держслужбовців, - Дубілет

Уряд України спільно з Державним агентством державної служби має намір створити Єдиний реєстр держслужбовців, заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Кабмін працює над створенням єдиного реєстру держслужбовців, - Дубілет

"Держслужбовців зараз понад 240 тис. Але інша справа, що є багато людей, які отримують зарплату з бюджету і не є держслужбовцями. Одне з ключових завдань, що стоять переді мною і перед Держагентством держслужби, - створити Єдиний реєстр держслужбовців. Бо зараз немає інформації про те, скільки людей і де працює", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Дубілета, нині здійснюється збір інформації від усіх адміністрацій про кількість людей, які перебувають на держслужбі.

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За його словами, створення такого реєстру дозволить створити навколо нього єдину інфраструктуру для подальшої централізованої взаємодії, організації будь-яких видів навчання, централізованого оповіщення тощо.

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