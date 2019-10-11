У Європі будуть сотні воєн, якщо поводитися як Росія, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок

Про це заявив спеціальний радник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок на міжнародному форумі Salzburg Europe Summit в австрійському Зальцбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не може бути історичних причин (для виправдання силової зміни кордонів. – Ред.): "Це колись належало мені". Не може бути причин, пов’язаних з імовірною загрозою меншинам. Як не може бути і причини, пов’язаної з відчуттям безпеки: "Я маю здійснити інтервенцію, бо не почуваюся в безпеці". Якщо взяти один із цих аргументів, або всі три, а вони використовувалися Росією у зв’язку з конфліктом в Україні, то я назвав би вам сотні місць в Європі, де сьогодні також могла б розпочатися війна. Таких аргументів не має бути. Суверенітет країни та непорушність кордонів цієї країни є основою співпраці в Європі!" - заявив він.

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Брок підкреслив, що з часу Гельсінського заключного акта існує бажання мати Європу, побудовану на основі міжнародного права.

"А міжнародне право передбачає суверенітет народу, тобто можливість самостійно вирішувати – яким чином і в якому напрямі рухатися. Як і непорушність кордонів кожної суверенної держави", – додав він.

Ексголова комітету Європарламенту із закордонних справ нагадав, що незалежність та єдність України була підтримана у 1991 році абсолютною більшістю жителів країни, включно з Кримом та Донбасом, і це рішення "підтверджувалося політично в подальшому під час кожних виборів, зокрема в Криму, допоки там могли бути вільні вибори, чого після 2014 року вже немає".