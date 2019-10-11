Здачі національних інтересів України на Донбасі не буде, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я обіцяв припинити війну на Сході і відновити територіальну цілісність України. Сьогодні на це спрямовані всі наші зусилля, 24 години на добу. Моя позиція в цьому питанні була і залишається незмінною. І це не просто моя власна думка як громадянина. Це позиція українського народу, яку я як президент завжди буду відстоювати і захищати. Донбас - це Україна і там має панувати мир. Має відбутися повне припинення вогню, повернення всіх наших полонених, виведення іноземних збройних формувань. Встановлення контролю над державним кордоном", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вибори на Донбасі мають відбутися лише за українським законодавством під наглядом "не кулеметів, а міжнародних спостерігачів".

За словами Зеленського, повернення Криму стане наступним викликом перед Україною.

"Хочу вкотре всіх переконати. Ніякої здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і це не про Україну. Наша позиція отримає відчутну силу завдяки міцному фундаменту з кількох речей. Це - грамотна і зважена дипломатія, потужний сектор безпеки і оборони, відродження економіки, забезпечення добробуту України", - наголосив Зеленський.

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