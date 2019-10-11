Українська насосна станція "під охороною" посадовців знову забезпечує ропою підприємства окупованого Криму, - Бабін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін.

"Минув рік, нещодавно насоси Кутари під охороною "українських" посадовців у зоні відповідальності прикордонників та військових знову почали качати ропу з Херсонщини в Крим, що для мене є наочним символом капітуляції перед ворогом. Але то була добра спроба переломити ситуацію "крадемо та ридаємо", нехай хтось ще зробить подібне (насправді - ніхто не зробить, "справжніх буйних обмаль")", - написав він.

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Нагадаємо, в 2018 році співробітники Центрального апарату СБУ і ГУ СБУ в АР Крим спільно з керівництвом Представництва президента України в Криму зупинили роботу насосної станції на Кутаранській дамбі в Новотроїцькому районі Херсонської області. Станція здійснювала поставку ропи з природної акваторії Центрального Сиваша на зарегульовану акваторію Західного Сиваша.

Зупинка насосної станції на мисі Кутара унеможливила неправомірне використання сиваської води і ропи підприємствами ПАТ "Кримський содовий завод" і ПАТ "Бром" у Красноперекопську на окупованій території Кримського півострова. Зазначимо, що содовий завод формально належить олігархові Дмитру Фірташу, а земля, на якій розташовується насосна станція, в оренді у Кримського содового заводу.

Тоді також була зафіксована поставка в промислових обсягах електроенергії з території окупованого Криму для роботи содового заводу.

За словами Бабіна, дамбу збудували для регулювання рівня води в Сиваші, оскільки він дуже змінюється через вітри. Коли будували дамбу, поставили ще й насосну станцію, щоб підтримувати рівень води в Західному Сиваші, який випаровується через відсутність природного водостоку. Усе це мало одну мету - забезпечення роботи двох підприємств у Красноперекопську.

В умовах незалежної України ці підприємства користувалися станцією в режимі звичайної господарської діяльності, вони мали договори на використання мінеральних ресурсів і всі інші документи. Після окупації Криму Росією лінія розмежування пройшла по тій же греблі. Насосна станція залишилася на підконтрольній Україні території.