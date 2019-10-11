День захисника України - це наше національне свято, - Зеленський

"Це свято об'єднує професійних військових, добровольців, медиків, волонтерів, активістів, журналістів, які працюють у зоні бойових дій. Без перебільшення, це наше національне свято. І всі, кого я назвав, наші справжні герої України, якщо дозволите, наші чарівники", - сказав він у п'ятницю в Одесі на заходах з нагоди майбутнього Дня захисника України 14 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що з 2014 року всі названі ним люди щодня, ризикуючи власним життям, роблять Україні та її громадянам "найбільш цінні подарунки - це мирне небо в українських містах і селах, існування нашої держави, її суверенітету і незалежності". "За все це, на жаль, доводиться платити страшну і болісну ціну - це тисячі життів наших побратимів", - додав він.

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Президент також знову заявив, що жодного скасування пільг для ветеранів бойових дій і українських військовослужбовців не буде. "Держава й надалі буде виконувати свої соціальні зобов'язання перед тими, кому вона зобов'язана своїм існуванням", - запевнив він.