Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 54% українців, а прем'єр-міністру Олексію Гончаруку - 36%.

Серед тих політиків, прізвища яких були представлені в опитувальнику, тільки вони мають позитивний баланс довіри-недовіри (тобто частка тих, хто їм довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє).

Згідно з результатами соціологічного дослідження, недовіра частіше висловлюється Юрію Луценку (йому не довіряють 88% опитаних), Андрію Парубію (83%), Петру Порошенку (80%), Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабіновичу (76%), Віктору Медведчуку (76%), Юлії Тимошенко (74%), Арсену Авакову (72%), Володимиру Гройсману (70,5%) та Юрію Бойку (68%).

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року серед 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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