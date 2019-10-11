Компанії з оточення ексміністра доходів і зборів Клименка хочуть зняти арешт з багатомільйонного майна

Представники компанії запевняють, що ніякого стосунку до підозрюваного Клименка вони не мають, але у сторони обвинувачення - інша версія, передає Дзеркало тижня з посиланням на УНН.

У масово розтиражованих пресрелізах представників "Юнісон груп" йдеться про те, що Головна військова прокуратура несправедливо заарештувала їх активи.

Керуючись тезою про те, що ексміністр Клименко ніколи не був ні бенефіціаром, ні інвестором "Юнісон груп" і жодного стосунку до них не має, адвокати наполягають на знятті арештів і кожен раз намагаються потрапити на "лояльного суддю".

При цьому в "Юнісон груп" роблять застереження і підтверджують, що до компанії все-таки був причетний Клименко, але не ексміністр, а його покійний брат Антон Клименко, який продав свою частку в компанії в 2014 році новим власникам "за справедливою ринковою вартістю". Нагадаємо, що ексміністр Клименко втік з країни в тому ж 2014 році.

Згідно з інформацією з Youcontrol, реєстрація "Юнисон груп" в 2011 році випадково чи ні, але збіглася з призначенням Олександра Клименка на посаду голови Державної податкової служби України, яка в подальшому була реорганізована в Міністерство доходів і зборів. Статутний фонд компанії на сьогодні становить 243 600 000 грн. Основний вид діяльності: покупка і продаж нерухомості.

Серед засновників компанії прізвище Клименка дійсно не значиться - як і будь-яке інше, оскільки компанія оформлена на три офшори і одну українську компанію "ЕКСЕЛЬСІОР", а кінцевим бенефіціаром вказана якась Ганна Капріеліан з Кіпру.

Під час обшуків слідство виявило в квартирі Клименка, оформленій на той самий "ЕКСЕЛЬСІОР" ("Юнісон груп") особисті речі ексміністра і його сім'ї.

Прокурори впевнені, що компанія "ЕКСЕЛЬСІОР" брала активну участь в схемі легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом. За їхніми даними, за рахунок грошових надходжень від компаній-нерезидентів, які перебували під управлінням оточення Клименка, "ЕКСЕЛЬСІОР" і купувала всі свої дорогі активи.

Залізничні вагони, що належать "Юнісон Груп" зараз використовуються АТ "Укрзалізниця" і заробили для держави вже близько 800 млн грн.

Нагадаємо, в березні 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про завершення слідства у справі ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Ми сьогодні маємо наочний доказ того, чим займалися 500 працівників департаменту захисту економіки Нацполіціі і військові прокурори, ми маємо 1209 томів доказів діяльності злочинної організації, яка систематично розкрадала Україну за часів Януковича", - сказав міністр.

У справі злочинної організації на чолі з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком 52 підозрювані, їх звинувачують у розкраданні державного бюджету.

Аваков зазначив, що МВС і Генпрокуратура змогли заарештувати майна підозрюваних на 700 млн грн. Зараз справа передана до суду.