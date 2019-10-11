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11.10.19 15:57

ОАСК поновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду. ДОКУМЕНТ

Окружний адмінсуд Києва поновив Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду.

ОАСК поновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд вирішив: адміністративний позов Шевчука Станіслава Володимировича задовольнити в повному обсязі. Визнати протиправною та скасувати постанову Конституційного суду України щодо незаконного звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду", - йдеться у резолютивній частині рішення суду.

Крім того, ОАСК зобов’язав КСУ поновити Шевчука на посаді судді і голови суду.

Зазначається, що це рішення суду має бути виконане негайно.

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Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

ОАСК поновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду 01

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