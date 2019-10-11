ОАСК поновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд вирішив: адміністративний позов Шевчука Станіслава Володимировича задовольнити в повному обсязі. Визнати протиправною та скасувати постанову Конституційного суду України щодо незаконного звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду", - йдеться у резолютивній частині рішення суду.

Крім того, ОАСК зобов’язав КСУ поновити Шевчука на посаді судді і голови суду.

Зазначається, що це рішення суду має бути виконане негайно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС опротестував відкриття справи за позовом Шевчука про поновлення на посаді судді

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.