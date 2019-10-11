Реприватизації не буде в жодному разі, - Зеленський закликав інвестувати в Україну

"Реприватизації не буде в жодному разі", - заявив він під час медіамарафону, який відбувся 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я особисто готовий відповідати за інвестиції. Дзвоніть мені, якщо хтось, якийсь прокурор та чи чинуша, правоохоронні органи будуть навіть перевіряти. Я готовий захищати всі інвестиції", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста видання "Коментарі".

Президент наголошує, що нова владна команда не зробила жодної спроби повернути в держвласність вже приватизовані підприємства, більше того – планує продовжити велику приватизацію.

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"Дивіться, у нас поки що не було жодного кейсу, щоб була приватизація, а потім його забрали. При нас, при нашій команді. Треба довести до розуму велику приватизацію. Дійсно, дуже багато об’єктів у Уряду: 500 чи більше. Ми з ДУСі (Державне управління справами, - ред.) передаємо дуже багато об’єктів, тому що вони не потрібні. Це не справа президента займатися якимось там бізнесом: молочкою, спиртом, готельним тощо…", - зазначив він.

Тому першочерговим завданням влади в стосунках із бізнесом будуть гарантії верховенства права, можливість захистити інвестиції в суді: "З ким з інвесторів я не говорив (з арабськими, китайськими, голландськими, норвезькими) – бачу тільки: вони чекають, що це буде можливо. Але всі, дійсно, говорять про проблеми: а) про темних реєстраторів, які змінюють реєстри. Купив якусь будівлю – ти власник. Потім воно там якось змінюється і вже інший власник. Найголовніше – відповідальність суду. Суд буде дійсно захищати їх інтереси. Тобто, ми перезавантажимо суд. Суд буде дійсно захищати їх інтереси", - висловив впевненість глава держави.

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